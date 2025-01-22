Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne yol açan otel yangını sonrası adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre olayla ilgili yeni gözaltılar yaşandı. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 7 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmadaki son gelişmeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin devam ettiğini söyleyen Tunç, şu ifadelere yer verdi:

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Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.