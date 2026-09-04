Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve 6 şüpheli tutuklandı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, il jandarma komutanlığı ile ilçelerdeki jandarma komutanlıklarına gönderildi. Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli de bugün işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinden Muayene ve Babul Komisyonu Başkanı Burak Tayşi, MCY şirket yetkilisi Faruk Güner, Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih Lekesiz, Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

TANJU ÖZCAN HAKKINDA DA TUTUKLAMA KARARI

Rüşvet ve irtikap suçlaması iddiasıyla tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da hakkında SEGBİS aracılığı ile cezaevinden mahkemeye katıldı. Özcan hakkında soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.