Bolluk ve bereketin simgesi: Hıdrellez

Peki Hıdırellez bayramının anlamı ne? Hıdrellez, dünyada zorda kalanların yardımcısı olarak bilinen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün ve baharın gelişi olarak düşünülüp ve kutlanıyor. Hıdrellez’in coğrafi köken olarak Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu kültürlerine ait olduğu yönünde yaygın bir bilgi olsa da bugün çok geniş coğrafyalar tarafından kabul görmüş durumda. Hıristiyanlar da Hıdrellezi baharın ve doğanın uyanışının ilk günü olarak kabul ediyor. Rum Ortodokslar ve Katolikler, Hıdrellezi Aziz George günü olarak kutluyor.

BOLLUK VE SAĞLIK DAĞITAN BİR VELİ

İslamiyet’i anlatan bazı kaynaklara göre Hızır, yaşam suyu içerek ölümsüzlüğe ulaşmış özellikle de bahar aylarında insanlar arasında dolaşarak bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalan başı sıkışana yardım eden bir veli (Tanrı katında makbul, ermiş bir ulu).

GÜL VE ATEŞ

İnanışa göre Hıdrellez bayramı gelmeden önce evler temizlenir, havalandırılır. O gün temiz kıyafetler giyilir ve bayram sofrası kurulur. Temiz olmayan yere Hızır’ın uğramayacağına inanılır. Kırsal bölgelerde kutlamalar su kenarlarında yeşillikler içerisinde yapılır. Sofrada taze bitkiler, taze kuzu eti veya ciğeri yemek âdettendir. Bahar döneminin ilk kuzusunun sağlık ve şifa getireceğine inanılır. Taze otlardan yapılan çayların içilmesinin ise güzellik ve şifa getireceği söylenir. En yaygın Hıdırellez geleneği ise akşam ezanından sonra gül dallarına para, ağzı açık cüzdan ve dilek asmaktır. Bazı yörelerde dilek bir kâğıda çizilerek gül dallarına asılır ya da toprağına gömülür. Dilekler gün doğmadan suya atılır. Hıdrellez gecesi ateş yakıp dilek dileyerek ateşin üzerinden atlamak ve ateş başında dans etmek en yaygın geleneklerden biridir.

KAKAVA NEŞESİ

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması nedeniyle bu yıl buruk kutlandı ancak yine de ateşler yakılıp üstünden atlandı, etrafında danslar edildi. Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak önceki akşam sembolik olarak dev ateşi yaktı. Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. Sarayiçine gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakava’yı kutladı. Antalya ve Mersin gibi birçok ilde de Hıdrellez ateşi yandı. (Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/DHA)

Mersin



Antalya (Semih ERSÖZLER/DHA)

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