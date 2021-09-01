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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Vera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Vera, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya'nın Ankara Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera'yı ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Vera, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

FİLİPİNLER'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ALGABRE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Bolivyanın Ankara Büyükelçisi Vera, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Algabre, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

TACİKİSTAN'IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GULOV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u kabul etti.

Bolivyanın Ankara Büyükelçisi Vera, Cumhurbaşkanı Erdoğana güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Gulov, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Gulov'un beraberindeki eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

 

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