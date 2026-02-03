Bölgesel savaşa Türkiye freni

Haberin Devamı

ABD yönetiminden son günlerde İran ile olası bir nükleer anlaşma için yeniden masaya oturma yönünde sinyaller gelirken, askeri seçenek de gündemde tutuluyor. İran, müzakereye açık olduğu yönünde mesaj verse de ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney pazar günü yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir askeri saldırısının Ortadoğu’da “bölgesel bir savaşı” tetikleyeceği uyarısında bulundu. Ankara da “bölgesel savaş” riskine karşı Washington-Tahran hattındaki bu kritik denklemde arabuluculuk girişimlerine hız verdi.

Donald Trump’ın bölgeye gönderdiği ABD uçak gemileri tansiyonu arttırmıştı.

DOLMABAHÇE’DE İSTANBUL MASASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat’ta Türkiye’de bir araya geleceği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılacağı Dolmabahçe’deki görüşmeye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık etmesi planlanıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD-İran müzakerelerinin Türkiye’de yapılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtmişti. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile doğrudan temas ihtimalini yeniden gündemine aldığı, bu kapsamda Türkiye merkezli bir görüşme için hazırlık yürütüldüğü kaydedilmişti. Axios’a konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, Beyaz Saray’ın diplomasiye açık olduğunu ancak askeri seçeneğin masada tutulmaya devam ettiğini vurguladı. Aynı yetkililer, Türkiye’nin sürecin kilit ülkelerinden olduğuna dikkat çekti.

Habere göre Türkiye, Mısır ve Katar, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkilileri bir araya getirmek için yoğun temas yürütüyor. Bölge ülkelerinden bir yetkili, sürecin “hareketli” olduğunu ve görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşebileceğini ifade ediyor. Bir ABD’li yetkili de müzakerelerin Türkiye’de yapılmasının “güçlü bir olasılık” olduğunu doğruladı. Diplomatik trafiğin merkezinde yer alan Türkiye’nin son günlerde hem Washington hem de Tahran’la temaslarını sıklaştırdığı belirtiliyor.

MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Suudi Arabistan ve Mısır’a kritik ziyaretler gerçekleştirecek. Bugün başlayacak iki günlük ziyarette de ABD-İran gerilimi, Washington’un Tahran’a yönelik olası askeri müdahalesi ve bunun bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalinin ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD’nin askeri senaryolarının devreye girmesinin bölgeyi geri dönülmesi güç bir krize sürükleyeceği yönündeki değerlendirmelerini muhataplarıyla paylaşması ve gerilimin diplomasi yoluyla yönetilmesi gerektiği mesajını net biçimde vermesi bekleniyor. Suudi Arabistan ve Mısır’la yürütülecek temasların, ABD-İran hattında Ankara merkezli arabuluculuk çabalarının bölgesel zeminde güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığı vurgulanıyor.

HÜRRİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

HÜRRİYET Ankara Temsilcisi Hande Fırat da geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında, Türkiye’nin ABD ile İran arasında olası bir askeri çatışmayı önlemek için yoğun bir diplomasi yürüttüğünü ve arabuluculuk rolüne hazırlandığını gündeme taşımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın son telefon görüşmesinin ana gündeminde İran konusunun olduğunu aktaran Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ve İran’ı en üst seviyede gerçekleşecek üçlü bir görüşmede bir araya getirme çağrısında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.





