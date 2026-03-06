Bölgesel gerilim ürkütücü boyutta

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda esnaf ve sanatkarlarla iftar programında özetle şunları söyledi: “Bu mübarek günlerin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 81 ilimizdeki 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkarımıza buradan sevgilerimi gönderiyorum.

BATI İZLEMEKLE YETİNİYOR

Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki Batı dünyası başta olmak üzere uluslararası toplum bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran’a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran’ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füze ve kamikaze İHA’lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.



BÜYÜME RAKAMLARI

Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarını takip ettik. Dünyadaki belirsizliklere, bölgemizde dalga boyu artan krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3.6 büyüdü. Milli gelirimiz 1.6 trilyon dolara, kişi başına gelirimiz 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Bu rakamlarla 2025’de OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20 ülkelerinde ise beşinci sırada yer alıyoruz. En büyük baş ağrımız enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye’nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır. Değerli kardeşlerim, hükümet olarak hiçbir zaman ticaret erbabımızı yalnız bırakmadık. Destek paketlerimizle, teşviklerimizle, kredi imkanlarımızla ve yaptığımız düzenlemelerle esnafımızın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli tüm adımları attık.

9 MİLYAR LİRA HİBE

Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafımıza yaklaşık 4 ayrı program kapsamında yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası, bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkârımıza Halkbank üzerinden 6.7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandırdık. 2002’de 5 bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2025’te tam 1 milyon liraya çıkardık. İşyeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirimli kredilerin üst limitini 2.5 milyon liraya yükselttik. Ticari araç edinme kredisine 0-5 aralığındaki araçları da dahil ettik. İşletme kredilerini yüzde 33, yatırım kredilerini yüzde 66.6 oranında artırdık. Krediler üzerinden banka ve kooperatiflerce yapılan kesintilerde de önemli iyileştirmeye gittik. İnşallah bundan sonra ticaret erbabımıza gerekli tüm destekleri sunmayı, kendilerine her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz.”

‘EŞEL MOBİL’İ DEVREYE ALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla petrol ve doğalgazda yüzde 20’lere varan artışlar oldu” diyerek buna karşı alınan önlemi şöyle anlattı: “Biz de kaynakta artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG’nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75’ine kadarı bu ürünlerin ÖTV’sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani, bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2.5 lirası tabelaya yansıyacak geri kalan 7.5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahanesiyle fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız. Ekonomi, ticaret, güvenlik, turizm, tarımda geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz.”

DOSTLUĞUMUZUN KIYMETİNİ BİLİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki çatışmalara karşı Türkiye’nin aldığı önlemleri anlatırken şunları söyledi: “Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahanımızın güvenliğinde en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Güvenliğimize yönelik riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede (İran’dan Türk sınırlarına yönelen füze) hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer olayın tekerrür etmemesi için gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye’nin dostluğunun kadr-ü kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortada iken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

BAŞARIYLA ÇIKACAĞIZ

86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. Bu tutumumuzu muhafaza edeceğiz. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile görüştük. İlham kardeşime Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni hedef alan saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması için yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah’ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.”