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Resmi Gazete'de yayımlandı: Nevşehir dışındaki bu nokta Kapadokya Alanı'na dahil edildi... Bölgenin giriş kapısı olarak anılıyor

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#Kapadokya#Yeşilhisar#Soğanlı Vadisi
Resmi Gazetede yayımlandı: Nevşehir dışındaki bu nokta Kapadokya Alanına dahil edildi... Bölgenin giriş kapısı olarak anılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 11:21

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve ‘Kapadokya'nın Giriş Kapısı' olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kapadokya Alanı'na dahil edildi.

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Kayseri'nin önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi, yapılan yatırımlarla birlikte ziyaretçi sayısını artırmaya başlamıştı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş ve Ayşe Böhürler'in Ankara'da yaptıkları diplomatik görüşmelerle de çok yönlü turizm çalışmalarının yapıldığı Soğanlı Vadisi, hem televizyon dizilerinin hem de görmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı olurken, balon uçuşlarına da vatandaşlardan yoğun ilgi gelmişti.

Resmi Gazetede yayımlandı: Nevşehir dışındaki bu nokta Kapadokya Alanına dahil edildi... Bölgenin giriş kapısı olarak anılıyor

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kayseri'nin kültür ve turizmi için yapılan görüşmeler sonucunda Bakan Ersoy, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri'de de gerçekleşeceğini duyurmuştu. Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından Soğanlı Vadisi'ne bir müjde de Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi.

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Resmi Gazetede yayımlandı: Nevşehir dışındaki bu nokta Kapadokya Alanına dahil edildi... Bölgenin giriş kapısı olarak anılıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Soğanlı Vadisi, Kapadokya Alanı'na dahil edildi. Resmi Gazete'de Soğanlı Vadisi ile ilgili yayımlanan kararda, “Ekli harita ve koordinat listesinde belirtilen alanın Kapadokya Alanı'na dahil edilmesine, 7174 sayılı Kapadokya Alanı hakkında kanunun 9. maddesinin 3. fıkrası gereğince karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazetede yayımlandı: Nevşehir dışındaki bu nokta Kapadokya Alanına dahil edildi... Bölgenin giriş kapısı olarak anılıyor

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#Kapadokya#Yeşilhisar#Soğanlı Vadisi

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