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Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

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#Heyelan#Karadeniz#Sahil Yolu
Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 11:17

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi.

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Karadeniz Sahil Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde, yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobilde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölge Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

Artvin Valisi Turan Ergün bölgede incelemelerde bulundu. Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırının Artvin kısmındaki Kıyıcık mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

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Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

"HEYELAN DEVAM EDİYOR"

Rize-Artvin kara yolunun çift taraflı trafiğe kapandığını kaydeden Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede. Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden takip ediyor. Heyelan bir taraftan devam ediyor. Enkazın kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar gündüz yapılacak." dedi.

Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak olduğunu vurgulayan Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Bununla ilgili PTS kayıtlarına bakılacak. 'İnşallah altında araç yoktur' diye dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Ergün, ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağını kaydetti.

Bölgenin geçiş güzergahında heyelan: Yol kapandı; metrelerce yükseklikte toprak yığını oluştu

 

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#Heyelan#Karadeniz#Sahil Yolu

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