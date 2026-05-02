Bölgenin en büyük ikincisi: Mavi rengine bürünmeye başladı

#Çıldır Gölü#Kars Ardahan#Doğal Güzellikler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 13:56

Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle buz çözülmesi devam ediyor. Lodosun da etkisiyle parçalanan buzlar, göl yüzeyinde farklı görüntüler oluşturuyor. Göl yüzeyindeki buz erimesi, dron kamerasıyla görüntülendi.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde donma, önceki yıllara göre 15-20 gün geç başladı.

Aralık sonu itibarıyla soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte yüzeyi yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığıyla kaplanan Çıldır Gölü, ocak, şubat, mart ve nisan ayının ortalarına kadar çok sayıda yerli ve yabancı misafirini ağırladı.

Atlı kızak safarilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de mekan olan Çıldır Gölü'nde, havanın ısınmasıyla, nisanın ayının ikinci haftasıyla birlikte buz erimesi başladı. Ardahan'ın Çıldır ile Kars'ın Arpaçay sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla çözülme hızlandı.
Çözülmenin kıyılardan başladığı gölde etkili olan lodosla eriyen buzlar farklı görüntüler oluşturdu. Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz erimesi dron kamerasıyla görüntülendi. Lodosla sürüklenen buz parçaları, kamerayla kayıt altına alınırken, kıyıdaki köyler de görüntüye yansıdı. Gölde, buzu eriyen bölümler mavi rengi büründü. Göldeki erimenin devam ettiği bölgelerde buz tabakasının inceldiği de görüldü. 

