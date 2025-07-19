Bölgemizde yeni denklemler kuruluyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi 14’üncü Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 7’inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mezun olan 241 subayı tebrik eden Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Geçmişin siper savaşlarının yerini, bugün artık siber savaşlar almış durumda. Hem bölgemizde, hem dünyada yeni denklemler kurulurken, jeopolitik dinamikler de büyük oranda değişim ve dönüşüme uğruyor. Post liberal dönem olarak da adlandırılan bu yeni gerçeklikte ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde kutup başı olarak yerini alması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Bilhassa, yerli ve milli yüksek teknoloji yatırımlarımızla, savunma sanayindeki hamlelerimizle küresel planda adından söz ettiren ülkeler arasındayız.

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KURMAY ZEKÂMIZI GÖSTERDİK

Geçmişi şanla, şerefle, sayısız zaferlerle dolu bir ordu millet olarak, tıpkı diğer alanlar gibi dünya askeri müktesebatına da çok önemli katkılarda bulunduk. Kurmaylık zekâmızı yalnızca harp sahalarında değil, cephe gerisindeki çalışmalarımızda da dost, düşman herkese gösterdik.





Değerli arkadaşlar, her sayfasını zaferle, erdemle, hakkaniyetle süslediğimiz köklü tarihimiz, askeri deha ve kabiliyet anlamında nice başarılarla doludur. Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmek bizim en temel vazifemizdir. Çalışmalarımızı, şanlı mazimizden aldığımız güç ve cesaretle, milletimize duyduğumuz sarsılmaz güvenle işte bu istikamette sürdürüyoruz. İHA’larımızla, SİHA’larımızla, son teknoloji ürünü kara, hava, deniz ve haberleşme araçlarımızla bugünün savaş konseptini de yine biz belirliyoruz.

TARİHİ ADIMLAR ATIYORUZ

Diğer taraftan iç cephemizi de tahkim ediyor, birliğimizi, dirliğimizi, kavlimizi güçlendirmek için tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Bu adımlarla, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Bu menzile vardığımızda inşallah çok daha güçlü, çok daha müessir, çok daha muteber bir Türkiye’yi hep birlikte hayata geçirmiş olacağız.

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BİZE ‘HASTA ADAM’ DİYENLER

Buradan milletimizle birlikte, yüzünü Türkiye’ye çevirmiş tüm dost, kardeş ve soydaşlarımıza sesleniyorum. Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki kardeşlerimizin yaşadığı ağır imtihanlar kimseyi endişeye sevk etmesin. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda biz nice imtihanlarla karşılaştık. Ama hepsinin de üstesinden gelmeyi hamdolsun başardık. Bize ömür biçenler oldu.

Bize kefen biçenler oldu. ‘Hasta adam’ dediler. ‘Bu sefer tamam’ dediler. ‘Türkler yok olacak, esir olacak’ dediler. Her defasında, Türk’ün sarsılmaz imanına ve çelikten iradesine çarptılar. Bize ömür biçenlerin çoğu tarih oldu. Çoğu unutulup gitti. Şimdi onları kimse hatırlamıyor. Ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız, tarih yazmaya devam ediyoruz.”

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BARIŞ GÜNEŞİNE ENGEL OLAMAZLAR

Erdoğan bölgemizde barış mesajını verirken şöyle konuştu: “Allah’ın izniyle bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Coğrafyamızın her köşesinde huzurun hâkim olmasına kimse set çekemeyecek. Bugün bir kez daha söylüyorum. Karanlıktan beslenenler, kandan ve kaostan beslenenler eninde sonunda kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak, insanlık olacak. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla geniş coğrafyamızda merkezinde zulmün ve çatışmanın değil, inşallah istikrarın, adaletin, özgürlüğün ve işbirliğinin olduğu yepyeni bir sayfa açacağız. Bu coğrafyanın ebedi sakinleri olarak sırt sırta verecek, kenetlenecek, fitne tüccarlarına aldanmayacak, kurulan tuzaklara düşmeyecek, hep beraber bölgemize yönelik kirli senaryoları inşallah yırtıp atacağız.”

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PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti. Görüşmede Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının önemine dikkat çekerek Türkiye’nin İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti.