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Bölgedeki kabus yine can aldı: Aynı aileden ikinci kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#KKKA#Sağlık#Kene Isırması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 15:16

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören Bekir Selvi (63), hayatını kaybetti. Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi’nin de 2020 yılında yine kene ısırması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Sivas il merkezine bağlı Kızılca köyünde yaşayan, emekli ve nakliyat işleriyle uğraşan 6 çocuk babası Bekir Selvi’ye arazide kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Selvi, yakınları tarafından durumu fark edilerek hemen Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bölgedeki kabus yine can aldı: Aynı aileden ikinci kişi hayatını kaybetti

Hastanede yapılan ilk tetkiklerin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Selvi, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılca köyüne götürüldü.

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Bölgedeki kabus yine can aldı: Aynı aileden ikinci kişi hayatını kaybetti

ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Hayatını kaybeden Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de Haziran 2020'de kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aileden ikinci kişinin de kene nedeniyle hayatını kaybetmesi köyde büyük üzüntüye yol açtı. Bu yıl KKKA hastalığı nedeniyle çevre kentler ile Sivas'ın ilçelerinden getirilen ve tedavi gördükleri sırada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bölgedeki kabus yine can aldı: Aynı aileden ikinci kişi hayatını kaybetti

 

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#KKKA#Sağlık#Kene Isırması

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