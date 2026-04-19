Bölgedeki çok sayıda vatandaş seçim sandığına gitti

Bulgaristan'da, Başbakan Rosen Jelyazkov liderliğindeki koalisyon hükümetinin istifa etmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Rumen Radev erken seçim kararı aldı. Son 5 yılda 8’inci kez sandık başına gidilen ülkede bugün gerçekleştirilen erken seçim kapsamında, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlar için 5’i Trakya’da olmak üzere toplam 27 sandık kuruldu.

Trakya genelinde; Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu’nda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Vali Şenol Engin İlkokulu ve Vehbi Günaştı İlkokulu, Ergene’de Ergene Belediyesi Kültür Merkezi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de 8 Kasım Ortaokulu’nda sandık kuruldu. Çifte vatandaşlar, saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi için sandık başına gitti.

‘SANDIK SAYISI AZLIĞI SEÇİME YANSIYACAKTIR’

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, alınan karar gereği, sandık sayılarının azaltılmasının, seçimlere olan ilgiyi azalttığını belirterek, "Bugün Bulgaristan’da 8’incisini yaptığımız bir erken genel seçimimiz var. Yaptığımız diğer seçimlerden farklı olarak bu seçimde konsolosluğun dışında bir sandığımız yok. Seçim sakin devam ediyor ama konsolosluk dışında sandığın olmaması vatandaşın ilgisini biraz azalttı. Tabii bu, daha yoğun olmasını beklediğimiz seçim olmasına rağmen maalesef sandık sayılarının azlığı seçime de yansıyacaktır" dedi.

‘SANDIKLARDA CİDDİ AZALMA VAR’

Trakya Balkan STK Platformu Başkanı Güner Çetin de son 5 yılda 8’inci kez seçim yapıldığını belirtip, Bulgaristan’da siyasi istikrar kurulamadığını söyledi. Çetin, "Bu seçimler diğer seçimlerden biraz farklı; sandık sayısını azalttılar. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türkiye genelinde 20 konsolosluk dahilinde 27 sandığımız var. Daha önce 162 sandığımız vardı, yani ciddi bir azalma var. Ona rağmen ben soydaşlarımızdan şunu görüyorum; sabah 07.00’den itibaren kuyruklar oluşturuldu, herkes oy hakkını kullanmak istiyor ve gördüğüm kadarıyla kalabalığı görüyorsunuz, dönmüyor geriye. Bu bizim için güzel bir işaret" diye konuştu.

