Bölgedeki basına ücretsiz iletişim

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İsrail’in Gazze’ye saldırısıyla ilgili gelişmeleri bölgede izleyen gazetecilerden Adem Metan’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operatörlerden bölgede görev yapan gazetecilere kesintisiz ve ücretsiz iletişim desteği verilmesini istedi.

ORADA GÖREV YAPMAK CESARET İŞİ

Uraloğlu’nu dün ziyaret eden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve gazeteci Cezmi Sayılgan bölgede görev yapan gazetecilere sağlanan iletişim desteği nedeniyle teşekkür ettiler. Uraloğlu da, “Orada yaşananlar gerçekten çok acı. Böylesine zorlu bir ortamda tehlike altında görev yapmak cesaret işi. Sizlerin nezdinde meslektaşlarınızı kutluyorum. Dünya geçtiğimiz gün Gazze’de hastaneye yapılan insanlık dışı saldırı gibi birçok olayı, orada görev yapan gazetecilerin çabalarıyla görüyor, duyuyor, izliyor. Bizim de katkımız olsun. Bölgedeki arkadaşlarımızın bir telefon yakınındayız” dedi.

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SINIRDAN GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

- BAKAN Uraloğlu daha sonra Hande Fırat’ın telefonu üzerinden İsrail sınırında görev yapan gazetecilerden Adem Metan’la da görüntülü görüşme yaptı. Uraloğlu, “Gözümüz kulağımız oralarda. Sizleri takip ediyoruz, risk altında görev yapıyorsunuz. Türk ya da yabancı oradaki bütün gazeteci arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

Türk medyasının varlığının dünya kamuoyu açısından da bilgi edinme açısından önemli olduğunu aktaran Metan ise “Sınırın sıfır noktasındayız, tankların hareket ettiğini görüyoruz. Çağrımıza hızla kulak vermenize çok teşekkür ediyoruz. Yabancı hatlardan Türkiye’yi aramak çok zor. Bizim hatlarımızın takılı olması, herhangi bir mahsur kalma durumunda da çok önemli” diye konuştu.