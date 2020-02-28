GELİP GEÇİCİSİN

“Geleceğin siyasetçisi ve yönetici adayları sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre, siyaset de gelip geçici makamlardır. Ben siyasetçiyim. Cumhurbaşkanıyım. Başbakanım, bakanım. Şu koltuğa oturdum, bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Sen de gelip geçicisin. Kibir, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı, helali umursamazsanız, ne yaparsanız yapın halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Seçimden seçime kapısına gelen ile her gün yanında olanı aynı tutmaz. Adaletin olmadığı bir yer oksijensiz dünya gibidir.

ERBAKAN’IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ

Siyasette sembol isimler vardır. Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi geride bıraktıkları eserlerle hayırla yad ediyoruz. Bugün merhum Erbakan’ın vefat yıldönümü. Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. İnandığı değerler uğuruna mücadele eden hocamız tüm ümmet için çalışmaya vakfetmişti. Bu ülkenin uçağını, otomobilini, silahını yapabileceğine yürekten inanıyordu. Kurucusu olduğum partimizde hocamızın önünü açtığı pek çok arkadaşımız var.

LİBYA İYİ GİDİYOR

Libya ile yaptığımız anlaşmada malum çevreleri çıldırtan da bu. Libya iyi gidiyor. O gayrimeşru Hafter var ya, bir yerlerden asker desteği alıyor ve biz de Libya’da askeri eğitim desteği ayrıca eğitimini alan askerlerle beraber daha önce lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük.

İDLİB’DE 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Aynı şekilde İdlib. İdlib’de de gelişmeler lehe döndü. 3 şehidimiz var. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada devam ediyor. 911 km sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. Sen anlamazsın bu işlerden, sen bu işin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Biz orada Suriye Ulusal Milli Ordusu’yla oradayız. Bu şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. Batısından doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüzbinlerce vatandaşını öldüren bir Esed’i dost olarak görmek mümkün değil.

SİGARA, İÇKİ, TİNERDİ...

12 yıllık zorunlu eğitimi getirerek, katsayı adaletsizliğini gidererek, ücretsiz ders kitabı vererek yeni dönem başlattık. Derslik sayısını 590 bine, öğretmen sayısını 946 bine çıkardık. Üniversite sayısını 207’ye çıkardık. Akademik personel sayısını 170 bine, yatak kapasitesini 677 bine, öğrenci sayısını 8 milyona yükselterek isteyen her gencimize üniversite eğitimi alma imkânı getirdik. Spor tesisini 3 bin 708’e çıkardık. Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım diye. Sigara, içki, tinerdi... Gençlerimiz sporla uğraşsın, dinamik, ahlakıyla mükemmel bir nesil yetiştirelim.

BEYEFENDİYİ RAHATSIZ EDİYOR

(Kılıçdaroğlu’na) Adaletin tecellisi beyefendiyi rahatsız ediyor. Kanunları yenileyerek pek çok hak arama yolu getirerek, hukuk devleti ilkesinin en güçlü şekilde hayata geçmesini sağladık. Emniyette 307 bini aşkın polisle hizmet veriyoruz. Askerimizle, polisimizle, bekçilerimizle terör örgütüne göz açtırmıyoruz. Havalimanı sayımızı 56’ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 317 milyon kişiye yükselttik. Tüm ekonomik göstergelerde 2002’ye göre çok ileri noktaya ulaştık. İhracatımız 181 milyar dolara, turist sayımız 52 milyon kişiye yükseldi.”

RASTGELE TELEFONLA ARADIK

Teşkilatlarımızı kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşmasını, davamızı anlatmasını, kalpleri fethederek yeni üyeler kazanmasını çok önemsiyorum. Geçen hafta İstanbul’da 1 aylık kampanyanın orada testini yapalım istedik. Ocak ayında ne kadar üye yapıldı? Klasörler tüm ilçelerimizde dizildi ve 1 ayda 45 bin kişiyi üye yaptık. ‘Acaba bir yanılma var mı?’ dedik. Fatma Betül Sayan hanımefendi ile klasörleri rastgele açtık ve rastgele bir müracaatı çektik ve telefonla aradık. ‘Üye olduğunu biliyor mu diye bakalım’ dedik... Bir tane boş yok. Bunu tüm illerde devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızın her biri dağılıyor, illerimizde bunu yapıyorlar.