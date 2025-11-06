Bölgede sıcaklık 30 derecenin üzerinde! Kışlama için gelmiyorlar | 'Bu yıl ilk kez gördüm, gerçekleşmezse kayıplar artacak'

Haberin Devamı

Ülke genelinde etkili olan pastırma sıcakları, Adana'da üst düzeyde hissediliyor. Kentte arıcılar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ekim sonu itibarıyla kışlama için kovanlara çekilmesi beklenen arılar sıcaklar nedeniyle girmeyince eşek arıları ve kuşlar tarafından telef olma oranları arttı. Bölgede sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle arıların kışlamaya geç geçecek olması üreticileri de endişelendirdi.

Mansurlu bölgesinde 150 kovanla karakovan ve sır balı üretimi yapan Emine Göztaş, "Mansurlu köyünde yıllardır arıcılık yapıyorum. Normalde arılarımız ekim ayı ortası – kasım ayı başında kış uykusuna yatar ama bu yıl yatmadı. Bölgede keven, kamalak, oğul otu ve kekikten beslenen arılarımız bu mevsimde beslenecek bitki bulamıyor. Biz kendi balımızdan ayırıp kovanlara kek yapıyoruz, doğal yöntemlerle arıları besliyoruz. Güneşli hava nedeniyle arılar doğada gezmeye devam ediyor. Bu yıl ilk kez kurbağanın arı yediğini gördüm. Bunun yanında eşek arıları ve kuşlar da arıları avlıyor. Biz yılda bir kez sağım yapıyoruz, balın olgunlaşması ve tüm çiçeklerin karışması için tek sağım oluyor ama sıcaklar nedeni ile arılar kovana girmedi" dedi.

Haberin Devamı

Bu aylarda arıların kovana girmesi gerektiğine dikkat çeken Veteriner Hekim Teyfik Yüceli, "Halk arasında 'kış uykusuna yatıyor' denir ama aslında arılar metabolizmalarını yavaşlatarak enerji tasarrufuna geçer. Ancak sıcaklıklar düşmediği için bu yıl arılar kovana girmiyor. Kış arılarının üretilmesi ve kovanda yumurtlama sürecinin başlaması gerekir, bu gerçekleşmezse koloni kayıpları artar. Üreticiler arıları cezbetmek için kek ve ek destekler ile kovanlara yönlendirmeli, mümkünse daha serin yaylalarda kışı geçirmelerini sağlamalı" diyerek uyarılarda bulundu.