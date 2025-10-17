×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bölgede ilk kez gerçekleşti! Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka: 20 günlük bebeğe 'iman tahtası' yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#İman Tahtası#Tıp Mucizesi
Bölgede ilk kez gerçekleşti Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka: 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 11:27

Gaziantep'te halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiği bulunmayan 20 günlük kız bebek, kıkırdak dokusundan yapılan yeni göğüs kemiğiyle sağlığına kavuştu.

Haberin Devamı

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, doğumunun hemen ardından solunum sıkıntısı yaşayan 20 günlük Eylül Önder bebekte, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, tıp literatüründe "Ectopia Cordis" olarak bilinen ve nadir görülen bir göğüs duvarı anomalisi teşhis edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bebek için kendi kıkırdak dokusundan yeni bir göğüs kemiği (sternum) yapıldı. Operasyonun ardından Eylül bebek sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bölgede ilk kez gerçekleşti Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka: 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı

BÖLGEDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ! bİLİMSEL YAYINLARDA BİLİNEN 38. VAKA

Haberin Devamı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bölgede ilk kez gerçekleştirilen ve bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka olma özelliği taşıyan bu ameliyatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Ali Birak ise bebeğin doğuştan halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinin olmadığını belirterek, "Bu nadir görülen vakada, vücut ölçüleri çok hızlı büyüyeceğinden yapay bir protez materyal kullanmamız mümkün değildi. Bu yüzden bebeğimizle beraber büyüyebilmesi için kendi kıkırdak dokusundan göğüs duvarı oluşturduk. Ameliyatımız çok şükür başarıyla geçti." bilgisini verdi.

Bebeğin annesi Emine Önder de çocuğunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#İman Tahtası#Tıp Mucizesi

BAKMADAN GEÇME!