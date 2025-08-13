Bölgede barış için omuz omuza hareket

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile ortak basın toplantısında özetle şunları aktardı: “Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan Orta Koridoru’nun bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesine ev sahipliği yapıyor, stratejik önemdeki petrol ve doğalgaz hatlarını paylaşıyoruz. Gürcistan aynı zamanda 14 Kasım 1944’teki sürgünle tarihi topraklarından koparılan Ahıska Türklerinin de anavatanıdır. İşte bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha da teyit ettik. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.

5 MİLYAR DOLARA DOĞRU

Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Gürcistan’ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan’ın alt yapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor.

ORTA KORİDOR’UN BEL KEMİĞİ

Ayrıca, kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz ortak projeleri de değerlendirdik. Orta Koridor’un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayii ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasında idi. Görüşmelerimizde bölgemizde ve uluslararası arenada olup bütün bu gelişmelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

3’LÜ FORMATTAKİ TOPLANTILAR

Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz 3’lü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Müteakip 3’lü Dışişleri Bakanları toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da 3’lü parlamento başkanları toplantısını gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanıyla Karadeniz’in güvenliği, Kafkasya’daki barış süreçleri, Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki insanlık felaketini de ele aldık. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor.



HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Bizim için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerimizi Sayın Kavelaşvili’ye ilettim. Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül’de Tiflis’te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum.”

‘TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de şunları aktardı : “Türkiye ile stratejik ortaklık ve dostluğumuz mevcut. İşbirliği konularımızı görüştük. Bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişlerimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Gürcistan’a da davet ettim. Türkiye’nin desteği, özellikle de toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından Gürcistan için son derece önemlidir. Aynı zamanda Gürcistan’ın Avrupa Birliği üyeliği süreci için de Türkiye’nin desteği son derece önemlidir. Sizin bu süreçlere yönelik şahsi katkılarınız ve desteğinizden dolayı çok teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgede barış işbirliğini sürdürmeye yönelik katkılarımızı devam ettireceğiz. Azerbaycan-Türkiye ve Gürcistan arasındaki 3’lü mekanizma son derece iyi bir örnektir. Güvenlik konusundaki sınamaları da görüştük. Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırıları, Karadeniz’deki güvenlik konusunda Türkiye’nin gayretleri ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuda göstermiş olduğu rol, çatışan taraflar arasındaki barışın tesis edilmesine yönelik katkıları son derece önemli.”

KONUK CUMHURBAŞKANI’NIN EŞİNDEN SIFIR ATIK İMZASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili’nin eşi Tamar Bagrationi ile görüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan “Bu özel buluşma sebebiyle Sayın Bagrationi’nin, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayarak çevreye ve insanlığa karşı ortak sorumluluğumuza sunduğu katkı son derece anlamlı” ifadelerini kullandı. Erdoğan ile Bagrationi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni de ziyaret etti. Bagrationi, Cihannüma Salonu’ndaki Gürcistan özel bölümünde yer alan kitapları incelerken, Erdoğan, misafirine Mevlana’nın ‘Mesnevi’ eserinin İngilizce baskısını hediye etti. Ardından ‘Marcus Aurelius’ heykelinin yer aldığı ‘Arkeolojinin Altın Çağı’ sergisini gezen Erdoğan ile Bagrationi, heykelin ABD’den Türkiye’ye getiriliş süreci ve heykel hakkında bilgi aldı.



