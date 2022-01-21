'Bölgede barış egemen olsun'

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EL TURCO BUKELE

“Bu tarihi ziyaretin Türkiye-El Salvador ilişkilerinde yeni dönüm noktası olacağına inanıyorum. Sayın başkanın liderliğinde son dönemde El Salvador’un ufkunu genişletme yönünde attığı adımları biz de yakından takip ediyoruz. Değerli dostumun bugünkü ziyaretini ezber bozan nitelikteki bu politikalarının bir yansıması olarak görüyorum. Aile kökleri Filistin’e dayanan ve ülkesinde El Turco olarak tanınan Sayın Bukele’nin ziyareti bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Esasen kendisinin göreve gelmesinin ardından ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz yıl faaliyete geçen El Salvador’un Ankara Büyükelçiliği’nin resmi açılışı bugün yapıldı. Biz de San Salvador Büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız.

TÜRK FİRMALARI HAZIR

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Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, 5 yılda 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz. Bugün imzaladığımız Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması bu bakımdan önemli araç teşkil edecektir. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesiyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmalarının müzakerelerini en kısa sürede tamamlayacağız.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

Sayın başkanın El Salvador’u bölgesinin lojistik merkezi haline dönüştürme vizyonunu destekliyoruz. Bu amaçla tüm yatırımlarda Türk firmalarının altyapıda ve üst yapıda gerekli desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. İstanbul’da El Salvadar dahil bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin tarihine ışık tutacak bir sergiyi açacağız. Yarın (bugün) Sayın Başkan, TUSAŞ’ı ziyaret edecek. Bizim savunma alanında attığımız adımları orada yerinde görmek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz, ne gibi destek verebiliriz bunları görme fırsatını yakalayacak. İşadamlarımızın orada daha aktif duruma gelmesini temin edeceğiz.

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GELİŞMELERİ DOĞRU BULMUYORUZ

(Rusya-Ukrayna gerilimi) Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bunlar bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin’le Zelenski’yi bir araya getirebilmek. Yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin’in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim bunları çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Bu Ukrayna ziyaretimle birlikte bu arada Sayın Putin’le olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Ama bölgede istiyoruz ki barış egemen, hakim olsun. Bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.”

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‘İLK UYDUMUZ TÜRK OLABİLİR’

El Salvador Devlet Başkanı Bukele ise şunları söyledi: “Biz Türkiye’yi, halkını, tarihini takdir ediyoruz. 20 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil, bu büyüme hızlı. Bunu ekonomide, ihracatta görebilirsiniz. El Salvador’da limanlar var. Savunma sanayi anlaşmalarımız var. Bütün şirketlerle görüştükten sonra belki El Salvador’un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Türk firmalarıyla liman projeleri üzerine konuştuk. Bir kanaldan bahsettik henüz bunun erken aşamasındayız. Hidrotermal bir tesis projesi de var. Bunun dışında savunma sanayi ekipmanları, İHA ve başka ekipmanlar. Biz Türkiye’de büyük bir potansiyel görüyoruz.”

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BEŞTEPE’DE RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’yi Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Bukele, “Merhaba asker” diyerek tören kıtasını selamladı. Liderler daha sonra heyetlerindeki bakanları tek tek tanıttı. Türk heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu. (Rıza ÖZEL / ANKARA)





‘BITCOIN DİYARINDAN SELAM GETİRDİM’

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele renkli kişiliğiyle tanınıyor.



1981 yılında ülkenin başkenti San Salvador’da doğdu. 2015-2018 yılları arasında San Salvador Belediye Başkanlığı’nı yürüttü. 2019 yılındaki seçimlerde devlet başkanı seçilen Bukele, aynı zamanda bir iş insanı. Bitcoin’in ülkesinin resmi para birimi olmasını sağlayan Bukele, kendisini El Salvador’un CEO’su olarak da tanıtıyor.



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Bukele, Türkiye’ye gelirken Twitter hesabından Türkçe olarak “Öncelikle Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar” mesajını paylaştı.





EL SALVADOR’UN TARİHİNDE BİR ‘FUTBOL SAVAŞI’ DA VAR

- Yüzölçümü başkent Ankara’dan daha küçük olan Orta Amerika ülkesi El Salvador 1821’de İspanyol işgalinden kurtularak bağımsızlığını ilan etti.



- Birçok Latin ülkesi gibi El Salvador da 20’nci yüzyılda darbelere ve iç çatışmalara sahne oldu. 1931’de General Maximiliano Hernandez Martinez’in darbeyle yönetimi el koyduğu ülkede binlerce kişi katledildi. Irkçı düşüncelere sahip olan Martinez döneminde Türk, Lübnan, Suriye ve Filistin vatandaşlarının ülkeye girişi tamamen yasaklanmıştı.



- Ülkenin 1960’lı yılların sonunda komşusu Honduras’la gergin ilişkileri, 1969 yılında tarihe Futbol Savaşı olarak geçecek savaşa neden oldu. 1970 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen iki ülkenin milli takımları arasındaki müsabakalar zaten gergin olan ilişkilerin çatışmaya dönüşmesine neden oldu. 100 saat süren savaşta 2 binden fazla insan yaşamını yitirdi.



- 1970’li yıllar sağ ve sol grupların çatışmalarıyla geçerken, 1979’da yaşanan ikinci bir darbe ülkeyi 13 yıl sürecek iç savaşa sürükledi. 1979-1992 yılları arasında ABD destekli cunta hükümeti ve Ulusal Özgürlük Cephesi savaşçıları arasındaki iç savaşta 75 binden fazla insan öldü. Ülke nüfusunun yüzde 20’si evlerini terk etmek zorunda kaldı.



ABD DOLARI VE BITCOIN GEÇERLİ



- 1892’de 2001 yılına kadar Kolon adı verilen yerel bir para birimini kullanan ülke, 2001’de ABD Doları’nı resmi para birimi olarak kabul etti. 9 Haziran 2021’de ise dolara ek olarak Bitcoin’i de para birimi olarak kullanma kararı alındı. El Salvador bir kripto para birimini ülkenin resmi parası ve merkez bankası rezervi olarak kabul eden ilk ülke oldu.



- Anlamı İspanyolca “Kurtarıcı” olan 6.5 milyon nüfuslu El Salvador’un büyük bir kısmını Katolikler oluşturuyor.