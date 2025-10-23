Bölgede 40 yılda bir büyük depremler oluyor! Uzmanı uyardı: Enerji doğuya doğru aktarıldı

Haberin Devamı

23 Ekim 2011'de saat 13.41'de merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olan, 25 saniye süren 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıldönümü geride kalırken, depremin kentte bıraktığı acı izler hâlâ tazeliğini koruyor. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan, depremin bir doğa olayı olduğuna, onu afete dönüştürenin insanlar olduğuna dikkat çekti.

"DEPREM BİZLERE ÇOK ÖNEMLİ DERSLER BIRAKTI"

Doç. Dr. Alkan, 2011 Van depreminin büyük can ve mal kayıplarına neden olduğunu belirtti. Meydana gelen ilk depremde 604 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Doç. Dr. Alkan, "Deprem, sel, çığ veya fırtına gibi doğal bir olaydır. Bu tür doğa olaylarına karşı önlem almak insanın sorumluluğundadır. Bu önlemleri alırken de yaşadığı yeri ve yaptığı yapıyı bu gerçeğe göre inşa etmesi gerekir ki, doğa olayı bir afete dönüşmesin. 2011 Van depremi, şehrimizin tecrübe ettiği ve yaklaşık 604 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çok büyük bir olaydı. Hem can hem mal kayıplarına yol açan bu deprem, bizlere çok önemli dersler bıraktı. Aradan yaklaşık 14 yıl geçti. Bu süre içinde biz neler yaptık, şehrimizde ne tür gelişmeler yaşandı, bunlara bakmak gerekiyor. Elbette şehir bir toparlanma sürecine girdi. Bu süreçte devletimizin katkısı çok önemliydi. Vatandaşların çabaları, diğer şehirlerden gelen yardımlar da büyük bir etki oluşturdu. Bugün şehir olarak çok kötü bir durumda değiliz ama o dönemde çok büyük acılar yaşadık" dedi.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA ENERJİNİN DOĞUYA DOĞRU AKTARILDIĞI AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Van Gölü ve çevresinin birçok fay hattı ve fay zonu üzerinde yer aldığını dile getiren Alkan, "Batıda Muş Fay Zonu, kuzeyde Nemrut-Süphan Fay Zonu, Erciş Fayı; doğuda ise özellikle Saray ve Başkale civarında fay hatları bulunuyor. Daha doğuya, Hoy civarına doğru gidildiğinde ise İran sınırları içinde önemli tektonik yapılar mevcut. Benim de yer aldığım birçok bilimsel çalışmada, enerjinin doğuya yani Hoy, Başkale ve Saray civarına doğru aktarıldığı açıkça görülüyor. Bu durum hem istatistiksel sismoloji hem de elastik parametre hesaplamalarıyla elde edilen sonuçlarla destekleniyor" diye konuştu.

Depremlere karşı bilinçli olmanın önemine dikkat çeken Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda il sınırları içinde çok büyük bir deprem beklentisini taşımıyor olsa da yaklaşık her 30 ile 40 yılda bir büyük bir deprem tecrübe eden bir bölgedir. Örneğin 1976 Çaldıran depreminden sonra 2000'li yılların başında bir deprem, 2011'de ise bir başka büyük deprem yaşandı. Sonuç olarak en geç 30 yılda bir büyük bir depremle karşılaşan bir bölgedeyiz. Bu nedenle unutmamalıyız ki depreme her zaman ve her yerde yakalanabiliriz. Türkiye böyle bir ülkedir. Dolayısıyla depremin öncesini, anını ve sonrasını doğru yönetmemiz gerekir. Eğer bu konuda bilinçli davranabilirsek, herhangi bir depremi ciddi sorunlar yaşamadan atlatabiliriz."