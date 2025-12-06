×
Bölgede 4 günlük yasak! Binlerce kişi bekliyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 13:23

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kapadokya bölgesinde 4 gündür sıcak hava balon uçuşları yapılamıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine imkân sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle iptal edildi. Kapadokya bölgesinde etkili olan rüzgâr ve sis, sıcak hava balon uçuşlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından uçuşlara üst üste dördüncü kez izin verilmedi. Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava şartları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.

Kapadokya bölgesinde günlük havalanan 154 sıcak hava balonu ile yaklaşık 3 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.
HAVA ŞARTLARININ NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir - Kapadokya Slot merkezinin günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler balon uçuşlarını izleyememenin üzüntüsünü yaşarken, tur şirketleri ise hava şartlarının normale dönmesini bekliyor. Yetkililer, uçuşların tamamen güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu ve hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

