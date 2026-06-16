Bölge rahat bir nefes aldı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Kabine Toplantısı sonrası özetle şunları söyledi: “Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir dönemden geçerken bizim ufkumuzda sadece büyük Türkiye var. Bizim idealimizde Türk milletini hayalleriyle buluşturmak var. Bizim hedefimizde bu çağa milletimizin mührünü vurmak var. Menzilinde güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer bir Türkiye’nin olduğu bu yolda durmadan, dinlenmeden yürüyoruz. Bu yolculukta elbette zaman zaman sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kimi zaman içeriden, kimi zaman dışarıdan önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya dönük operasyonlara maruz kalıyoruz. Ama bunları aldırmadan ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi azimle sürdürüyoruz. Yaklaşık iki asırlık yönetim sistemi arayışına son veren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem bu yolculukta hem de içinden geçtiğimiz sancılı dönemde Türkiye’nin en büyük avantajına dönüşmüştür.

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BARIŞIN SESİ OLDUK

İran’ı ve Körfez bölgesini etkileyen çatışmalarda olduğu gibi Türkiye en zor krizleri bile son derece başarılı bir şekilde yönetiyor. İsrail’in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat’ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu.

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Biliyorsunuz Türkiye olarak İran’a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk.

Kardeş ülkemiz Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan’la birlikte çok güçlü destek verdik.

SAVAŞ DEFTERİ KAPANDI

Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen başta Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Arabuluculuk görevini layıkıyla yerine getiren Pakistanlı kardeşlerimizle, müzakerelere desteklerini esirgemeyen Katarlı ve Suudi kardeşlerimize aynı şekilde tebriklerimizi iletiyorum.”

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NATO ZİRVESİ’NE KAPSAMLI HAZIRLIK

2026 yılında Türkiye olarak birbirinden önemli uluslararası zirvelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler toplantısı vardır. Hâlihazırda NATO’nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare ediyoruz. Keza dünyanın muhtelif yerlerinde NATO’nun barış misyonlarına en güçlü desteği veren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakın caydırıcılığına katkıda bulunuyoruz. Dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar yapan NATO’nun gelecekte de bu misyonunu sağlıklı bir zeminde devam ettirmesinde fayda görüyoruz. Gerek Türkiye’nin İttifak bünyesindeki konumunun gerekse bölgemizde cereyan eden hadiselerin Ankara zirvesine yönelik ilgiyi ve beklentileri arttırdığını görüyoruz. Bu beklentilerin idrakiyle zirvenin NATO güvenlik mimarisinin yarınlarına yön verecek bir eşik olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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SABOTAJ UYARISI

28 Şubat’tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Daha evvel defalarca yaptıkları gibi bu sürece de çomak sokmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadar ki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir. Türkiye bu süreçte de üzerine düşeni yapacaktır.

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RAKİPLERİMİZİN KOLTUK KAVGASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefete de şu eleştirileri yöneltti: “İran krizinin ilk gününden itibaren hükümetimizin politikalarına destek vermek yerine köstek olmaya çalışanları ise bugün bir kez daha Allah’a ve aziz milletimizin tertemiz vicdanına havale ediyorum. Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz, sizin Türkiye’ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Dış politika gibi tecrübe gerektiren, bilgi, birikim gerektiren, omurga gerektiren, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkâm kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin, koltuk peşinde koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın. Biz sizden ihsan istemiyoruz, gölge etmeyin, bu bize yeter diyoruz.

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Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgasında günlerini geçirirken biz ülkemizi küresel bir oyuncu haline getirmenin kavgasını veriyoruz. Türkiye’yi dışarıdan ve içeride vakarla temsil edecek şartlar ne olursa olsun her platformda ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunacağız. Dikleşmeyeceğiz ama dik duruşumuzu da hiçbir zaman kaybedemeyeceğiz.”

ANKARA HAVALİMANI TAMAM: LİDERLERE HAZIR

Eski adıyla Etimesgut, yeni adıyla Ankara Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları tamamlanarak devreye alındı. Temmuzda NATO zirvesine katılacak ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı da bu havalimanına inecek. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ankara’nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE İÇİN ZİRVELER YILI

“2026 senesi her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla, tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. 5-7 Haziran tarihleri arasında 183 farklı ülkeden 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği Sıfır Atık Forumu’nu İstanbul’umuzda icra ettik. Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ve devamında Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi Türkiye’de toplanacak. Kasım ayında 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 31’incisini gerçekleştireceğiz. Bunların arifesinde, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi’ne Ankara’mızda ev sahipliği yapacağız.

TÜRKİYE ÇEKİM MERKEZİ

Türkiye’nin çekim merkezi olma vasfı sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Ankara’nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye’nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara’ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye; Ankara’sı, İstanbul’u ve Antalya’sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.buna Ankara’nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde, şehrimize her tür yatırımın değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

ESENBOĞA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarımızın tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşti ve 7 milyon 618 bin yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanı’mız 2 bin 557 uçak trafiği ve 382 bin yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4’üncü havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı, bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Ankara Havalimanı’nın hizmete girmesiyle Esenboğa’nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır.

8 AYDA TAMAMLANDI

1933 yılında Gazi Mustafa Kemal’in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkânlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap hâlinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eşzamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yollarıyla birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı, dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4 bin 800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip Devlet Konukevi de burada inşa edildi.

3 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU

Hizmete aldığımız diğer yatırımlarımız Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarıdır. 140 metre uzunluğundaki Başkent Havacılık Köprü’müz, yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6.5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standartlarında olmak üzere toplam 12.5 kilometre. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO Zirvesi’ne katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanı’mızdan Kızılay’a 17 kilometre, Ümitköy’e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum.”

AİR FORCE ONE DA İNECEK

- “ANK” koduyla hizmet verecek Ankara Havalimanı, açılışından kısa süre sonra dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelecek bazı devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında karşılanacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın da uçağının (Air Force One) buraya inmesi planlanıyor.

44 UÇAĞA PARK KAPASİTESİ

- 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Bu geliştirme ile geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği bir altyapı oluşturuldu. Pist başlarına inşa edilen 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ve 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sayesinde yaklaşık 44 uçağın eşzamanlı park edebileceği kapasiteye ulaşıldı. Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında ulaşım sağlayacak 12.5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da inşa edildi. Yolun 3 kilometrelik bölümünde 140 metre uzunluğunda köprü ve altgeçit hayata geçirildi. Ankara Bulvarı’nda inşa edilen 40 metrelik geçit ile kesintisiz trafik akışı hedefleniyor.

AZERBAYCAN’A KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında “Can Azerbaycan’ın 15 Haziran Millî Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyor; bir milletin iki devleti, tek yürek taşıyan evlatları olduğumuz Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum” dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İZMİT KÖRFEZİ PAYLAŞIMI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı: “İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Marmara Denizi’nin yeniden hayat bulmasına katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Marmara’ya nefes aldıran bu kıymetli çalışmanın, Fethiye Körfezi’nde de aynı başarıyla devam etmesini temenni ediyorum.” - ANKARA