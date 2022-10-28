‘Bölge insanıyla barıştık’

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Katılımcı Demokrasi Partisi kurucu Genel Başkanı ve eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi’nin oğlu Renas Elçi ve yeğeni, eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi CHP’ye katıldı. CHP Genel Merkezi’ndeki törende Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’nin üyelik formunu imzalayıp rozetini takarken, Renas Elçi’nin rozetini de Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı taktı. Kılıçdaroğlu törende şunları söyledi:

‘SİVAS’IN ÖTESİNE GEÇEMEZSİNİZ’

“Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar, bir partinin tek başına kaldıracağı zorluklar değil. Ağır sorunlarımız var. O nedenle bir 6’lı masamız var ve 6 siyasi parti de Türkiye’nin demokratikleşmesini, yargı bağımsızlığını, hiç kimsenin düşüncesinden dolayı suçlanmamasını istiyor. Bir demokraside olması gereken talepleri yerine getirme irademiz var. Bu iradeyi kamuoyu önünde de deklare ettik. CHP’nin geçmişte ciddi sorunları vardı, bölgeden destek gelmiyordu. Hatta Erdoğan, ‘Siz Sivas’ın ötesine bile geçemezsiniz’ derdi. Son 10 yılda siyasi partiler içinde en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. CHP bugün toplumun her kesimini kucaklamak istemektedir. Bu konuda ciddi adımlar attık.

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KUCAKLAŞMAYI BİLMELİYİZ

Bölge insanı ile barışmak istedik ve barıştık. Şundan emin olmanızı isterim; Türkiye artık bugün yaşadığımız kamplaşmanın, kutuplaşmanın ötesine geçmek zorundadır. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı bilmeliyiz. İnsanlar inançlarından, kültürlerinden, yaşam tarzlarından veya kimliklerinden ötürü ötekileştirilmemeli.”

Nuşirevan Elçi de “Hem ülkenin temel sorunlarını çözmek hem de hizmet siyasetini geri getirmek için bu yola koyulduğumu belirtmek isterim. Eksiksiz demokrasiyi getirebileceğimize inanıyoruz” dedi.

‘ADAYI DOĞRU ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIZ’

- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Kayseri’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanı adayı 6 partinin tam mutabakatıyla ve 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak şekilde ilan edilecek. Biz adayımızı, biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız.”