Bölge için büyük umut

Haberin Devamı

Görüştüğümüz Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın siyasiler, “Yeni süreci en az Türkiye kadar yakından takip ediyoruz. PKK’nın önce kendisini feshetmesini şimdi ise silah bırakacak olmasını olumlu karşılıyoruz, bölge için tarihi bir adım olarak görüyoruz. Şu an için en büyük endişemiz sürecin sabote edilme ihtimali. Umarız bu sefer sekteye uğramaz, başarıya ulaşılır. Terörsüz süreç ekonomik ve sosyolojik olarak bölgeye büyük katkı sağlar. Sadece Irak’ın kuzeyinde terör olayları nedeniyle 240 köy boşaltıldı. Kırsalda büyük bir alanda PKK var. Silahların susmasıyla köylere dönüşler başlar, bölgede siviller olur. İnsanlar evlerine döner” dediler.





Haberin Devamı

TÜRKİYE İLE YENİ DÖNEM BAŞLAR

Erbil’in sembol yerlerinden biri olan Kale bölgesindeki işletme sahibi Kürtler ve Türkmenler de artık bölgede “barışın” gelmesini istiyor. Terörün bitmesiyle Türkiye ile yeni bir dönem başlayacağını söyleyen esnaf, “Terörün bitmesi ekonomik açıdan bölgeye büyük bir katkı sağlar. Türkiye ile Irak arasında güvenli sınır oluşmasıyla ticaret canlanır. Güven oluşur, yeni ticaret kapıları açılır. Yıllardır bölgedeki PKK varlığı nedeniyle oluşan güvensiz ortam, terör olayları, çatışmalar yerini barış, huzura bırakır” görüşündeler.





TÜRKMENLER: BİZ DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

Erbil’de yaşayan Türkmenler ise PKK’nın varlığının son bulmasıyla Türkmenlerin bölgede daha rahat hareket edebileceğini belirterek, “Türkmenler de artık bölge siyasetinde söz sahibi olacak. Terör baskısı, korku ve endişe hissetmeyecekler. PKK’nın bölgede varlığının son bulması, terörün bitmesi Türkmenlerin de lehine olacak bir durum” ifadelerini kullandılar.