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Bölge için büyük umut

Güncelleme Tarihi:

#PKK#Silah Bırakma#Erbil
Bölge için büyük umut
Fevzi KızılkoyunMert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 07:00

PKK’nın silah bırakması Irak’ta da sevinçle karşılandı. Gelişmeleri takip etmek için geldiğimiz Erbil ve Süleymaniye’de hem yerel siyasetçiler hem de halk, bu sefer terörün tamamen biteceğine dair büyük umut besliyor.

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Görüştüğümüz Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yakın siyasiler, “Yeni süreci en az Türkiye kadar yakından takip ediyoruz. PKK’nın önce kendisini feshetmesini şimdi ise silah bırakacak olmasını olumlu karşılıyoruz, bölge için tarihi bir adım olarak görüyoruz. Şu an için en büyük endişemiz sürecin sabote edilme ihtimali. Umarız bu sefer sekteye uğramaz, başarıya ulaşılır. Terörsüz süreç ekonomik ve sosyolojik olarak bölgeye büyük katkı sağlar. Sadece Irak’ın kuzeyinde terör olayları nedeniyle 240 köy boşaltıldı. Kırsalda büyük bir alanda PKK var. Silahların susmasıyla köylere dönüşler başlar, bölgede siviller olur. İnsanlar evlerine döner” dediler.

Bölge için büyük umut


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TÜRKİYE İLE YENİ DÖNEM BAŞLAR

Erbil’in sembol yerlerinden biri olan Kale bölgesindeki işletme sahibi Kürtler ve Türkmenler de artık bölgede “barışın” gelmesini istiyor. Terörün bitmesiyle Türkiye ile yeni bir dönem başlayacağını söyleyen esnaf, “Terörün bitmesi ekonomik açıdan bölgeye büyük bir katkı sağlar. Türkiye ile Irak arasında güvenli sınır oluşmasıyla ticaret canlanır. Güven oluşur, yeni ticaret kapıları açılır. Yıllardır bölgedeki PKK varlığı nedeniyle oluşan güvensiz ortam, terör olayları, çatışmalar yerini barış, huzura bırakır” görüşündeler.

Bölge için büyük umut


TÜRKMENLER: BİZ DE SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

Erbil’de yaşayan Türkmenler ise PKK’nın varlığının son bulmasıyla Türkmenlerin bölgede daha rahat hareket edebileceğini belirterek, “Türkmenler de artık bölge siyasetinde söz sahibi olacak. Terör baskısı, korku ve endişe hissetmeyecekler. PKK’nın bölgede varlığının son bulması, terörün bitmesi Türkmenlerin de lehine olacak bir durum” ifadelerini kullandılar.

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#PKK#Silah Bırakma#Erbil

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