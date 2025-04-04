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Bolat’tan 2 Nisan rakamları: 1 Nisan’ın iki katı alışveriş

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#Ömer Bolat#Alışveriş#Boykot
Bolat’tan 2 Nisan rakamları: 1 Nisan’ın iki katı alışveriş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 07:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan Çarşamba günkü alışverişlerin 1 Nisan Salı gününü katladığını belirtti.

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Bolat, sosyal medya hesabından, “1 Nisan’a kıyasla, 2 Nisan’da iki katı değerde daha fazla alışveriş yapıldı. Hükümet ve millet dayanışması boykotçuları hüsrana uğrattı. 2 Nisan’da üç günlük Ramazan Bayramı tatilinin ertesi günü olmasına, halkımızın büyük çoğunluğu bayram arifesinde ve bayramda ciddi şekilde harcama yapmış olmalarına rağmen, boykot çağrılarını ve boykotçuları hüsrana uğratmak için esnaflara, marketlere, alışveriş merkezlerine, lokantalara, kafelere, alışveriş yapmaya yoğun bir şekilde katılım gösterdiler” mesajını paylaştı.

28 MİLYARLIK KART HARCAMASI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) istatistiklerini de açıklayan Bakan, 1 Nisan’da 14 milyar lira olan kart alışverişinin, 2 Nisan’da 28 milyar liraya yükseldiğini duyurdu. Bolat, 2 Nisan’da, 3-22 Mart dönemindeki günlük ortalamaların da üzerinde bir alışveriş yapıldığını belirterek şöyle dedi: “Kaldı ki sadece kartlı alışverişlerin yüzde 55’i BKM’den geçmektedir. Kartlı alışverişin geri kalan yüzde 45’i ise 5 gün içinde bankalar tarafından BKM ile paylaşılmaktadır. Bu sonuçlar göstermektedir ki halkımız, boykotçuları boykot etmiştir. Halkımız, ekonomisine, ticarete, esnafa, yerli ve milli markalara sahip çıkmıştır.”

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#Ömer Bolat#Alışveriş#Boykot

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