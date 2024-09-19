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Bol öpücüklü duruşma

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Duruşma
Bol öpücüklü duruşma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:00

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek’in ‘dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ iddiasıyla yargılandığı davaya Küçükçekmece 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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Tutuklu sanık Bahar Candan duruşmaya gelen anneannesine sık sık öpücük yollayarak “Seni çok seviyorum” diye seslendi. Nihal Candan’a da “Seni çok seviyorum, çok güzel olmuşsun” dedi. Nihal Candan da kardeşine “Senin için giyindim. Sen de çok güzelsin” diye yanıt verdi. Candan kardeşler duruşma boyunca birbirlerine bol bol öpücük gönderdiler. İfadeleri alınan müştekiler daha ucuza lüks otomobiller almak için ödeme yaptıklarını ancak otomobillerin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi. Nihal Candan ardından ağladığı için nefes darlığı yaşayarak duruşmadan çıktı. Mahkeme duruşmayı Cuma gününe erteledi.

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Duruşma

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