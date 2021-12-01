Boksörden sunucu eşe karşı dava

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Milli boksör Sinan Ulutürk (27) ile Azerbaycan Televizyonu’nun eski spikeri ve pilates eğitmeni Leyla Süleymanova (37) 25 Mayıs 2015’te evlendi. Çift 3 yıl önce anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme boşanmalarına karar verdi ancak karar kesinleşmeden önce boşanmaktan vazgeçtiler.

Leyla Süleymanova, boksör eşi Sinan Ulutürk’ün kendisine şiddet uyguladığını ve kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek geçen günlerde yeniden boşanma davası açtı. Eşinden 500 bin lira tazminat isteyen Süleymanova, “Şiddet, kötü muamele, hakaret ve aldatma da eklenince evlilik benim için çekilmez bir hal aldı. Eşim sürekli, ‘Suratını dağıtmak benim bir yumruğuma bakar’ şeklinde korkutarak beni baskı altına almıştır” dedi.

‘TEKME TOKAT DÖVDÜ’

Eşinin yaşıyla da sürekli dalga geçtiğini öne süren Süleymanova, “‘Sen benden büyüksün, gidip kendime genç kadın alacağım. Gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim. Sen kadın mısın?’ diyerek beni aşağılıyor. Bir gün oğlumun yanında tekme tokat da dövdü” diyerek eşinden 500 bin lira tazminat talep etti.

Leyla Süleymanova’nın boşanma davası devam ederken Sinan Ulutürk başka bir mahkemede karşı boşanma davası açtı. Sinan Ulutürk evliliklerini gizlice yaptıklarını belirterek, “Eşim para kazanmak, lüks hayat isteğini gidermek amacıyla beni kapasitemin çok üzerinde rakiplerle boks maçlarına çıkarttı” iddiasında bulundu. Sinan Ulutürk eşinin geceleri kulüp kulüp gezdiğini, kendisini eskiden birlikte olduğu medyatik isimlerle kıyaslayarak hor gördüğünü öne sürerek 1 milyon lira tazminat talep etti.