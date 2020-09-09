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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Boks makinelerinden bozuk para hırsızlığı kamerada

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Boks makinelerinden bozuk para hırsızlığı kamerada
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KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, iş yerleri önünde bulunan boks makinelerindeki bozuk paraları çaldı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Konya'da, son 10 gün içinde, merkez ilçelerde bulunan iş yerleri önündeki boks makinelerinden hırsızlık yapıldığı belirlendi. Özellikle gece saatlerinde motosiklet veya bisiklet ile iş yerlerine gelen şüpheliler, boks makinelerinin bozuk para kasalarını açarak, paraları çalıp, olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, olay yerine gelip, keşif yaptıktan sonra makinenin kasasını açtığı anlar yer alıyor. Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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