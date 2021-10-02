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‘Boji’yle adım adım İstanbul

#Boji#İbb#Tramvay
‘Boji’yle adım adım İstanbul

‘Boji’ adlı sokak köpeğinin tramvay, otobüs, metro ve metrobüs ile İstanbul’u gezmesi sosyal medyada gündem oldu. İBB de Boji’yi, üzerinde adı yazan GPS’li bir tasma takarak takibe aldı.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL-İstanbul’u tüm gün toplu taşıma araçlarıyla gezen köpek Boji, sosyal medya fenomeni oldu. Neredeyse her bindiği araçta hayranları fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Boji’nin gittiği yerler böylece ortaya çıkıyordu. İBB Veteriner İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Boji’ye sağlık kontrolü yaptı. Boji’ye bir de üzerinde isminin yazılı olduğu GPS’li bir tasma takıldı. Boji’nin her anı böylelikle takip edilmeye başlandı.

‘BİZDEN FAZLA GEZİYOR’

‘Boji’yle adım adım İstanbul


İBB’nin Twitter hesabında yayınlanan mini videoda açıklamada bulunan Metro İstanbul Tramvay İşletmeler Müdürü Adnan Aldemir, “Eminönü’nde sahili seyrediyor, bir bakıyorsunuz tramvaya biniyor, bir bakıyorsunuz karşıya geçiyor, bir bakıyorsunuz metrobüse biniyor. Yani inanın İstanbul’un en güzel yerlerini düzenli olarak bizden daha fazla gezdiğini söyleyebilirim” dedi.

Videoda konuşan bir metrobüs şoförü ise Boji için, “Özgür ruhlu, sessiz sakin, kurallara riayet eden, sevimli bir dostumuz” diye konuştu. Tramvay hattında çalışan bir kişi de “Uysal bir hayvan, yolcularla herhangi bir sıkıntısı yok. Nereye gideceğini biliyor. Nereden bineceğini de biliyor” dedi. 

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#Boji#İbb#Tramvay