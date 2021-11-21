Boji’ye ahlaksız kumpas

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İstanbul’da tramvaya binen sosyal medya kullanıcısı, tramvayın bir koltuğundaki köpek dışkısını fotoğrafladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, ‘İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi’ notu ile paylaşıldı. Çok sayıda kişinin tepkisine neden olan fotoğrafa “Boji artık yoldan çıktı, yüz verilirse olacağı bu, yeter artık Boji de Boji” gibi yorumlar geldi.

CEBİNDEN ÇIKARIP KOYMUŞ

Gelen tepkiler üzerine, Boji adına açılan sosyal medya hesabından eğitmeni Ali Yeşilırmak ile fotoğrafı paylaşılarak, “Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul’u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın. Kötüsün” notu düşüldü. Boji’nin özel eğitim aldığı, olayın yaşandığı günün de eğitim günü olduğu belirtildi. İBB, sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden olan olayın ardından tramvayın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelenen görüntüde, ayaktaki bir erkek yolcunun dışkıyı cebinden çıkartarak koltuğun üzerine bıraktığı görüldü.