Boji’nin Boğaz keyfi

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Metro ve metrobüslerde tekerlerin hareketini sağlayan sistemin adı verilen 4 yaşındaki Boji’ye içerisinde GPS sistemi olan tasma takılmış, her anı takip altına alınmıştı.

Önceki gün 29 durak değiştirerek 30 kilometre yol kat eden Boji’den son olarak Tuzla’da sinyal alınmıştı. Dün de Boji’nin vapurda seyahat ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Boji’nin vapurdan boğazı seyrettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Boji sosyal medyanın gündemine yeniden otururken, metroya binmeden önce inenlere saygı göstererek kenarda beklediği fotoğraf da büyük beğeni topladı.