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Boji’nin Boğaz keyfi

#Boji#Sokak Köpeği#Sosyal Medya
Boji’nin Boğaz keyfi

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yaptığı yolculuklarla gündeme gelen sokak köpeği Boji'nin vapurdan boğazı seyrettiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Metro ve metrobüslerde tekerlerin hareketini sağlayan sistemin adı verilen 4 yaşındaki Boji’ye içerisinde GPS sistemi olan tasma takılmış, her anı takip altına alınmıştı. 

Boji 1 günde 29 durak gezdi

İlgili Haber:Boji 1 günde 29 durak gezdi

Önceki gün 29 durak değiştirerek 30 kilometre yol kat eden Boji’den son olarak Tuzla’da sinyal alınmıştı. Dün de Boji’nin vapurda seyahat ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcıları Boji’nin vapurdan boğazı seyrettiği görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Boji sosyal medyanın gündemine yeniden otururken, metroya binmeden önce inenlere saygı göstererek kenarda beklediği fotoğraf da büyük beğeni topladı.

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#Boji#Sokak Köpeği#Sosyal Medya