‘Bohça’ ikinci kez açıldı

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Olgunlaşma Enstitüleri’nin geleneksel Türk kültürü ürünlerini çağdaş bir yorumla dünya pazarına sunan ve ilki İstiklal Caddesi’nde hizmete giren “Bohça” markasının ikinci mağazası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı törenle İstanbul Galataport Paket Postanesi bölümünde açıldı. Mağazada Dilek Hanif, Canan Yaka, Zehra Işık ve Suzan Toplusoy gibi moda ve tasarım dünyasından ünlü isimlerin de tasarımları yer aldı. Açılışa Bakan Özer’in eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un eşi Ümmü Eymen Muş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.

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TÜRK İĞNESİNİN MUCİZESİ

Bohça mağazasını gezen Emine Erdoğan, el dokuması ipek ile pamuk karışımı kumaşlarla hazırlanan ve geleneksel el sanatlarıyla bezenen kıyafetleri inceledi. Mağazadaki Maraş işi, Türk işi, Antep işi, blonya iğnesi, dantel angles, hesap işi, tel kırma, tel sarma, sim sarma gibi geleneksel el sanatları teknikleriyle hazırlanan çeyizlik ve ev dekorasyon ürünlerinin yapım teknikleriyle ilgili usta öğreticilerden bilgi aldı. Emine Erdoğan’a Türk iğnesinin mucizesi olarak hafızalarda yer edinen Olgunlaşma Enstitüleri’ni temsilen düğme üzerine iğne ve ipliğin yer aldığı gümüş yaka iğnesi hediye edildi.

MODACILARDAN TASARIM İSTEDİ

Emine Erdoğan açılışa katılan ünlü modacılar Dilek Hanif, Canan Yaka, Suzan Toplusoy, Ayşe Ege ve Aslı Ural’dan Olgunlaşma Enstitüleri’nin yaptığı ürünlerden tasarım geliştirmelerini istedi.