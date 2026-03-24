Boğulmaktan polis kurtardı... Heimlich manevrasıyla hayata tutundu

Haberin Devamı

Şekerin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan sürücü bir anda fenalaştı. Trafikte ilerlemeye devam eden Özpınar, uygulama noktasındaki polis ekiplerini görünce durdu. Kornaya basıp polis ekiplerden yardım isteyen sürücü Özpınar, bir polis memurunun Heimlich manevrası ile kurtuldu. Özpınar, polis memuruna teşekkür ederek yoluna devam etti. Yaşananlar sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Aracın sürücüsü Ekrem Özpınar, “Bayramın son günü bayram ziyaretinden dönüyordum. İSTOÇ Kavşağı’na varmadan arabada olan şekeri o anda ağzıma attım. Sonra boğazıma takıldı. Kendimi sağ şeride attım. Polis arabasını görünce hızlandım biraz. Onların yanına vardıktan sonra koştum. Hemen boğazımı ve sırtıma işaret ettim. Yanındaki arkadaş hemen fark etti. ‘Boğazında bir şey var’ dedi. Diğer polis arkadaş ise Heimlich manevrası ile boğazımdaki şekeri çıkarttı. O anda rahat bir nefes aldım, kendime geldim su içirdiler. Kendime geldikten sonra sarıldık. Onlara tekrardan çok teşekkür ediyorum buradan, iyi ki varsınız”