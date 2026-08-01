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Boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğeni için suya atlamıştı: Akıntıya kapılan baba kurtarılamadı

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#Malatya#Mehmet Raşit Pelit#Tohma Çayı
Boğulma tehlikesi geçiren oğlu ve yeğeni için suya atlamıştı: Akıntıya kapılan baba kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 16:18

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde serinlemek için Tohma Çayı'na giren ve boğulma tehlikesi geçiren oğlu ile yeğenini kurtarmak için suya atlayan Mehmet Raşit Pelit (38), akıntıya kapılarak can verdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan çocukların ardından ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Tohma Çayı'nda meydana geldi. Mehmet Raşit Pelit, oğlu ile yeğeninin serinlemek için girdikleri çayda boğulma tehlikesi geçirdiğini görüp kurtarmak için suya atladı. Ancak Pelit, akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuklar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İhbar ile bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Pelit'i bulup sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Raşit Pelit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Malatya#Mehmet Raşit Pelit#Tohma Çayı

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