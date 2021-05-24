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Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuğu 'kurbağa adamlar' kurtardı

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SAMSUN'da, iskeleden atladığı denizde boğulma tehlikesi geçiren Iraklı Murtaza A. (14), 'kurbağa adamlar' tarafından 50 metre açıkta kurtarıldı. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Murtaza A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Atakum ilçesindeki Halk İskelesi'nde meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte serinlemek için denize giren Irak uyruklu Murtaza A., bir süre sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren Murtaza A.'yı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 50 metre açıktaki Murtaza A., kıyıya çıkarıldı. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Murtaza A., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.

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