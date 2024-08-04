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Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti

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#Yüzme#Akdeniz#Hatay
Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2si hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 10:19

Acı olay Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşandı. Girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

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Olay, Akdeniz'e sahili bulunan Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 2'si hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Diğer 3 şahsında hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2si hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiden 2si hayatını kaybetti

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#Yüzme#Akdeniz#Hatay

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