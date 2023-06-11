×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Konyaaltı Sahili#Cankurtaran
Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Antalya’nın dünyaca ünlü sahilindeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, yaz sezonun açılmasıyla birlikte zorlu mesailerine başladı. Toplamda 50’ye yakın personelden oluşan ekipteki 7 kadın cankurtaranın en çok serzenişte bulunduğu olay ise onları görünce boğulma numarası yapan erkekler...

Haberin Devamı

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde; varyant bölgesinden, Boğaçayı’na kadar olan yaklaşık 7.5 kilometrelik alanda görev yapan cankurtaranlar, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7’si kadın yaklaşık 50 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun sudan ayırmıyor.

Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı

SABAH 9 AKŞAM 7

Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 19.00’a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.

Haberin Devamı

Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı

Güzel cankurtaranların tek şikâyeti ise erkeklerin kendilerini görünce boğulma numarası yapması. “Erkekler, kadın cankurtaran gördüklerinde boğulma taklidi yapıyor. Yanımıza gelip, ‘Boğulsam kurtarabilecek misin?’, ‘Ben gidiyorum geliyor musun?’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. O sırada ya gerçek bir boğulma vakası olsa taklit yapan buna engel olmuş olacak. Taklit de olsa gitmemiz gerekiyor çünkü, ya değilse? Böyle şakalar yapmayın. Bir bakarız, iki bakarız şakadır, üçüncü yalancı çoban hikâyesine döner. Aynı adam aynı şeyi 2 kere yaparsa üçüncüye bakmayız” diyorlar. 

Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı

KONYAALTI’NIN 7 MELEĞİ

- Konyaaltı Plajı’nın 7.5 kilometrelik sahilinde görev yapan 7 kadın cankurtaran, iyi yüzücülüklerinin yanı sıra teknik donanımlarıyla da göz dolduruyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Konyaaltı Sahili#Cankurtaran

BAKMADAN GEÇME!

Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema
Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Hayatımızın süper kahramanlarına en güzel hediye: Babanızla birlikte keşfedeceğiniz rotalar | 7 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
YENİ MODA DERMAPLANING | Bebek gibi cildim olsun derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

YENİ MODA DERMAPLANING | 'Bebek gibi cildim olsun' derken hata yapmayın, işi uzmanına bırakın

#Sağlık