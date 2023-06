Boğulma taklidi yapan erkeklere yalancı çoban uyarısı

Haberin Devamı

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak nisan ayında göreve başladı. ALGE tarafından işletilen Sahil Antalya Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde; varyant bölgesinden, Boğaçayı’na kadar olan yaklaşık 7.5 kilometrelik alanda görev yapan cankurtaranlar, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7’si kadın yaklaşık 50 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun sudan ayırmıyor.

Sabah 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 19.00’a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor.

Güzel cankurtaranların tek şikâyeti ise erkeklerin kendilerini görünce boğulma numarası yapması. “Erkekler, kadın cankurtaran gördüklerinde boğulma taklidi yapıyor. Yanımıza gelip, ‘Boğulsam kurtarabilecek misin?’, ‘Ben gidiyorum geliyor musun?’ gibi söylemlerde bulunuyorlar. O sırada ya gerçek bir boğulma vakası olsa taklit yapan buna engel olmuş olacak. Taklit de olsa gitmemiz gerekiyor çünkü, ya değilse? Böyle şakalar yapmayın. Bir bakarız, iki bakarız şakadır, üçüncü yalancı çoban hikâyesine döner. Aynı adam aynı şeyi 2 kere yaparsa üçüncüye bakmayız” diyorlar.

KONYAALTI’NIN 7 MELEĞİ

- Konyaaltı Plajı’nın 7.5 kilometrelik sahilinde görev yapan 7 kadın cankurtaran, iyi yüzücülüklerinin yanı sıra teknik donanımlarıyla da göz dolduruyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bulunan ekipler, muhtemel bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.