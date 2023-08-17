Boğularak hayatını kaybeden iki kardeşe acı veda

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Olay, dün Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber veren vatandaşlar, 4 kişiyi sudan çıkardı. Ancak 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Çift Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi.

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri, Karapür Mezarlığı'na defnedildi.