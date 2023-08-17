×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Boğularak hayatını kaybeden iki kardeşe acı veda

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Akdeniz#Boğulma
Boğularak hayatını kaybeden iki kardeşe acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 15:33

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki denizde boğulan Esra (19) ile kardeşi Melek Bucuka (15), Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Olay, dün Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. Hakan Altundağı, eşi Kübra Altundağı ile kız kardeşleri Esra ve Melek Bucuka serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber veren vatandaşlar, 4 kişiyi sudan çıkardı. Ancak 2 kız kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Çift Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 kardeşin cenazesi Hatay'a gönderildi.

Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri, Karapür Mezarlığı'na defnedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Akdeniz#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!