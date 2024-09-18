Boğularak can vermiş! Ölüm sıvısı amcanın elinde mi

Haberin Devamı

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katilini veya katillerini bulmak için soruşturma bütün hızıyla devam ederken ölüm sebebine ilişkin de önemli bir tespit yapıldı. CNNTürk’ün haberine göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesinde Narin’in, Salim Güran’ın arabasında bulunan DNA örneğinin, boğularak öldürülenlerin ağzından gelen sıvı olduğunu tespit etti. Buradan hareketle de Narin’in boğazının sıkılması suretiyle boğularak öldürüldüğü sonucuna ulaşıldı.

DİREKSİYONDA DA VAR

Direksiyonda da tespit edilen bu sıvı kalıntısının Salim Güran’ın eli vasıtasıyla direksiyona bulaşmış olabileceği de değerlendirildi. Henüz rapora dönüşmeyen bu tespitin, Narin’in neden öldürüldüğüne dair hazırlanacak nihai raporda yer alacağı da belirtildi. Bu tespit Narin’i kesin olarak amcanın öldürdüğü anlamına gelmiyor sadece Narin’in nasıl öldürülmüş olduğu belirlenmiş oluyor. Nihai raporun da 23 Eylül’e kadar çıkması bekleniyor.

Haberin Devamı

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI: DİŞ KALIBI ALINAMADI

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin soruşturmasıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Eren, Narin’den diş kalıbı alınamadığını belirterek “Diş kalıp örneği mümkün değil. Çünkü dişler dökülmüş” dedi.

ÇEVİRİ HATASI MI

Eren, tutuklanan Ramazan Atasoy’un telefonda bulunan ve “Daha ölmemiş” ifadesinin bulunduğu kayıt için de ‘tercüme hatası’ ihtimalini olduğunu söyleyerek, “Kürtçe’den çevrili bir Türkçe cümle olduğunu gördük. Kürtçe’de bu şekilde bir cümle oluşturulmaz. Bilirkişiler tarafından incelenmesini talep ettik. Yanlış aktarılmış olma ihtimalini söylüyorum. Yazıya dökülen Kürtçe kelimeler itibarıyla öyle bir cümle yok” dedi.