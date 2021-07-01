Hayatını kararttığı eşine utanmadan cezaevinden aşk mektubu yolladı!

Eşinin boğazını falçatayla kesen Mikail Oymak hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün görülen 2’nci duruşmasına Esra Oymak, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör katıldı. Mikail Oymak ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.



"ESRA'YA SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"



Duruşmada, Esra Oymak’ın ablası Hatice Tan ve olaya tanıklık eden annesi Cemile Ateş (65) ile Deniz Oymak (13) dinlendi. Abla Hatice Tan (31) şunları söyledi:

"Sürekli kardeşimle görüşme halindeydim. Eniştem Esra’ya sürekli şiddet uyguluyordu. Ayrılmak istiyordu fakat şiddeti kanıtlayamıyordu. Sık sık onlara gidiyordum. Olay yaşanmadan 5 gün önce de onlardaydım. Hatta onlarda kaldım. Yanımda tartıştılar. Esra sürekli, Mikail’e 'İş bul' diyordu. Tartışma konusu buydu. Paraları kalmamıştı, hatta ben yardım ettim. Tartışma nedeniyle Esra gece uyuyamadığı için uyku hapı verdim.

Esra Mikail’i aldatmadı, öyle bir şey bilmiyorum. Olay günü tartışmanın nedeni kesinlikle çalışmadığı ve para mevzusuydu. Yaşanan olayı da annemden öğrendim. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Esra istememesine rağmen kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 3 yıldır evlilikleri sallantıdaydı. Esra 2 yıl önce bırakıp Gaziantep’e gitti. Abim Esra’yı tekrar evine gönderdi. Esra çevre ve aile baskısı sebebiyle evine döndü."



"KIZIM 'ANNE, BENİ KURTAR' DİYORDU"



Esra Oymak’ın annesi Cemile Ateş ise (65) şöyle konuştu:

"Kızım beni aradı, 'Anne Mikail yine işe gitmiyor. Boşanmak istiyorum’ dedi. Onlara giderken sokağın başında ses duydum. Kızımın olduğunu anladım. Kızım ’Anne, beni kurtar’ diyordu. Gittiğimde kızımın boynunda 2 bıçak yarası vardı. Kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince, ’Oğlum bırak’ dedim. O esnada bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı."



"CEZAEVİNDEN AŞK MEKTUBU GÖNDERDİ"



Esra Oymak ise şunları aktardı:

"Evliliğimiz 3 yıldır iyi gitmiyordu. Sürekli şiddete maruz kalıyordum. Çalışmıyordu da. 2 yıl önce evi terk ettiğimde Gaziantep’e gittim. Abim ve ailem tekrardan evime gönderdi. Olay günü de boşanmak istediğimi söyleyince beni tehdit etti. Bu olay yaşandı. 3 gün önce de bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattım neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor. Göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum."





İDDİALARI REDDETTİ



Mikail Oymak ise hakkında söylenenleri reddetti. Oymak, "Ablasının dediğini kabul etmiyorum. Bizde olduğu gün ben eşimle tartışmadım. Böyle bir şey yok. Ben bıçaklamadım. Kayınvalidemin görmesi de mümkün değil" diye konuştu.



"ÖLÜM TEHDİDİ SAVURDU"



Mahkeme telefon görüşme kayıtlarının incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. Adliye çıkışı açıklama yapan Esra Oymak, "Adalete güveniyorum. İnşallah yaptığını çekecektir. Bana gönderdiği mektuptan dengesiz olduğunu anlıyorum. Bana hem zarar verdi hem de şimdi aşk mektupları gönderiyor. Mektuplardan da psikolojinin iyi olmadığı belli oluyor. Korkuyorum tabi ki. Çıkınca bana, çocuklarıma ve aileme zarar verir diye korkuyorum. Cezasını çeksin istiyorum. Aldatmayı, boşanmayı hazmedemediği için ortaya attı. Boşanmak istediğimde de ’Ben ayrılmam, seni öldürürüm diyerek tehditler savurdu’" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Manisa’da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen 20 Kasım günü gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak’a boşanmak istediğini söylemişti. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını falçatayla kesmişti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, tesadüfen gelen anne-babası tarafından pencereden çıkartılarak ölümden kurtarılmıştı. Manisa Şehir Hastanesi’ne götürülen Esra Oymak’ın boğazına 15 dikiş atılmış, gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

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