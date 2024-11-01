×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Erzurum#Bıçaklama
Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 11:18

Erzurum'da yan bakma tartışmasında boğazından bıçaklanan Ahmet Efe Taşken (16), tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi 100'üncü Yıl Parkı yanında meydana geldi. Yanında iki arkadaşı olan Afganistan uyruklu M.Y. (15) ile karşıdan gelen Ahmet Efe Taşken ve beraberindeki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Y., belinden çıkardığı bıçakla Taşken'i boğazından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Efe Taşken, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşken, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Polis tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan M.Y. ile arkadaşları R.A. (13) ve R.H. (14), ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, arkadaşları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğazından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yoğun bakımda 12 gündür tedavisi süren Taşken, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ahmet Efe Taşken bugün Erzurum'da toprağa verilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Erzurum#Bıçaklama

BAKMADAN GEÇME!