Boğazından bıçakladı! Korkunç cinayet kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boyun ve karın bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 33 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Cinayet anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında başladığı öğrenilen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu B.S. (24) adlı bir kişi, Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı. Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



CİNAYET ANI KAMERADA



Öte yandan, bıçaklı kavga ve cinayet anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun tartıştığı sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı anlar görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.