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Boğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

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#Erzincan#Heimlich Manevrası#Bebek
Boğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, Heimlich manevrası ile kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 09:47

Erzincan'da boğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde meydana geldi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde bekçiler, görev yerlerine gittikleri esnada bir aracın trafikte sağa çektiğini fark etti.

Otomobilden inen kişi, kucağındaki 8 aylık bebeğin nefes alamadığını belirterek yardım istedi.

Ailenin yanına giden bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeğe müdahale etti. Bebek, bekçilerin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Erzincan#Heimlich Manevrası#Bebek

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