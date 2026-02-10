×
Boğazına yemek takıldı: Sağlık çalışanı canını böyle kurtardı! 'Panik yapmadım'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 14:27

Osmaniye'de yemek yediği sırada boğazına lokma kaçan sağlık çalışanı, kendi kendine uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alibeyli Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan İlyas Yıldır'ın eğitimler verdiği kendi ofisinde meydana geldi. Yıldır, yemek yerken boğazına lokma kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Soğukkanlılığını koruyan Yıldır, oturduğu koltuğun sırt kısmına göğsünü bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası uyguladı.

Yaklaşık 4-5 manevranın ardından boğazına kaçan lokmanın çıktığını belirten sağlık çalışanı, rahat bir nefes aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Yıldır'ın zamanında ve doğru müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Yıldır, Heimlich manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

'PANİK YAPMADIM, KENDİ HAYATIMI KURTARDIM'

Heimlich manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İlyas Yıldır, "Kendi ofisimizde yemek yerken, yemeğin bir parçası boğazıma kaçtı. Solunum yolumu tam tıkadı. İlk yardım, eğitici eğitmen olduğum için ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Panik yapmadım, sakin bir şekilde tek kişiyle kendime Heimlich manevrası yapıp kendi hayatımı kurtardım. Mutluyum" diye konuştu.

