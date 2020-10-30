Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde lokanta işleten Mehmet Çelikel, boğazına kılçık kaçan müşterisi Şaban Kayaarslan'ı müdahale ederek nefes almasını sağladı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Elektronik malzeme satan Şaban Kayaarslan, komşusu olan Mehmet Çelikel'e ait lokanta da balık yediği sırada boğazına kılçık kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Kayaarslan, su içerek rahatsızlığını gidermek istedi. Durumu fark eden Mehmet Çelikel de Kayaarslan'a müdahale ederek yeniden nefes almasını sağladı. Kayaarslan da kendini kurtaran komşusu Çelikel'e tatlı ikram etti.
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