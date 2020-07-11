Boğaz’ın tamamında ‘çitlemek’ yasak

Üsküdarlıların ilk günden itibaren yüzde 92 destekle yasağa onay verdiklerini belirten Türkmen, bundan böyle, İstanbul’daki tüm sahil bandında da çekirdek çitlemenin yasaklanacağını duyurdu. Aynı zamanda, 2002 yılında “Birlik” sıfatıyla kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar belediyelerinin üyeliklerinden oluşan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Hilmi Türkmen, “Tavsiye kararı aldık” dedi.