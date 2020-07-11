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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Boğaz’ın tamamında ‘çitlemek’ yasak

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Boğaz’ın tamamında ‘çitlemek’ yasak
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, geçtiğimiz günlerde Harem’den itibaren Küçüksu sahili boyunca çekirdek yemeyi yasaklayıp, yasağı çiğneyenlere 61 lira para cezası uygulayacaklarını açıklamıştı.

Üsküdarlıların ilk günden itibaren yüzde 92 destekle yasağa onay verdiklerini belirten Türkmen, bundan böyle, İstanbul’daki tüm sahil bandında da çekirdek çitlemenin yasaklanacağını duyurdu. Aynı zamanda, 2002 yılında “Birlik” sıfatıyla kurulan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar belediyelerinin üyeliklerinden oluşan İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Hilmi Türkmen, “Tavsiye kararı aldık” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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