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Gündem
Ali AKSOYER/DHA
Haber Giriş: 06.02.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Boğaz'ın Marmara girişinde yoğun sis

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Boğaz'ın Marmara girişinde yoğun sis
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İstanbul Boğazı'nın Marmara denizi girişinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis öğle saatlerine doğru 15 Temmuz Şehitler köprüsüne kadar ulaştı. Yoğun sis nedeniyle Boğaz girişinde görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle boğazdan yapılan transit gemi geçişlerinde zaman zaman aksamalar olduğu belirtildi.  

Yoğun sis öğle saatlerinden sonra rüzgarında etkisiyle dağılarak büyük ölçüde etkisini kaybetti. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. 

Boğazın Marmara girişinde yoğun sis

Boğazın Marmara girişinde yoğun sis

Boğazın Marmara girişinde yoğun sis


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