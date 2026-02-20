Boğaziçi’ne destek ziyareti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi’nde ziyaretinde ilk olarak akademisyenlerin 1261 gündür devam eden protestosuna katıldı. Ardından öğrencilerin forum teklifini kabul ederek, sorularını yanıtladı. Özel daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin kararıyla boşaltılan kulüp odalarının bulunduğu Hamlin Hall binasına gitti. Hamlin Hall binasında öğrencilerin müzik dinletisine katılan Özel, yaklaşık 2.5 saat süren ziyaretin ardından okuldan ayrıldı. Özgür Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

MİZANSEN YAPTILAR

“Üniversiteye gelmenin bir adabı var. Gelirsiniz, o üniversitedeki yaşamı felç etmeden, üniversite öğrencisine peşinen suçlu muamelesi yapmadan, oraya saygı çerçevesinde okula saygı duyarak, öğrencisine, öğretim görevlisine saygı duyarak bir ziyaret yaparsınız. Erdoğan buraya geldi, bir gün öncesinden trafiğe kapattılar. Mahalleyi boşalttılar. Öğrencileri,öğretim görevlilerini kampusa almadılar. Dışarıdan getirdikleri gençlik kollarını sokarak Erdoğan’a burada karanfil attırdılar ve bir Boğaziçi mizanseni yapmaya çalıştılar. Neden korkuyor Erdoğan? Protesto edilecekmiş. Protesto edilecek şeyler yapmasaydın.

PARAŞÜTLE GETİRİYORLAR

120 tane paraşütle öğretim görevlisi getirmiş. Yani okulun kendi kuralları, kaideleri, yükselme ve burada ders verme yetkinlikleri olmayanları paraşütle getirip buraya atıyorlar. Ama ne oldu? Ülkenin Cumhurbaşkanı, ülkenin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesine böyle kapıdan girip de gelemedi. AK gençlikle işgal yapıp orada güya açılış yaptılar, fotoğraf çektirdiler.

Biz bu zorlama ve işgal siyasetine karşı her zamanki organik olması gerektiği gibi siyasetimizle kendimiz geldik, kendimiz girdik, ‘merhaba’ dedik. Soru sordular. Cevap verdik. Bazı eleştirileri oldu. Bu bütün öğrenciler CHP’li değil. İçlerinde CHP üyesi, belki Türkiye’de ortalama gibidir. Yüzde 10’dur belki. Hepsi politik de değil. Farklı partilere oy verenler de var. Ama medeniyet diye bir şey var. Buradaki şikâyetlerin en önemlisi özgürlüklerin kısıtlanması. Kayyum siyaseti, kayyum atama modeli, üniversitenin kimliğine yapılan dışarıdan müdahale.”

İMAMOĞLU’NA ZİYARET KISITLAMASI

- ÖZGÜR Özel, bir basın mensubunun “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyarete yönelik bir kısıtlama var mı? Vekillerin izin alamadığına dair tartışmalar var” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Değerli arkadaşlar, birincisi buradaki gündem çok önemli bir gündem ve bu ziyaretimiz üniversiteye çok iyi geldi. O yüzden başka siyasi soruları cevaplamayacağım ama şu an aciliyeti olan bir durumumuz yok. Arkadaşlar bakıyorlar. Bakıyoruz, görüyoruz. Ne gerekiyorsa onunla ilgili gerekli tedbirleri alır, gerekli müdahaleleri yaparız.”