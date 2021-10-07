Boğaziçi’ndeki olaylarda 2 tutuklama

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Geçen pazartesi rektörlük binası önünde eylem yapan 60 kişilik grup, İnci’nin makam aracına binmesine engel olmaya çalıştı. İnci’nin güçlükle bindiği makam aracı hareket edeceği sırada gruptan biri üzerine çıktı. Üniversitenin güvenlik görevlileri engel olmak isteyince de arbede yaşandı.

KİMLİKLERİ SAPTANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla kimlikleri tespit edilen 10 kişiyi dün sabah gözaltına aldı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

5 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Gözaltına alınanlardan 9’unun okul öğrencisi, 1’inin de okul mezunu olduğu belirlendi. Makam aracının üzerine çıkan öğrencinin ise Enis Berke Gök olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi serbest kalırken, 7 öğrenci adliyeye sevk edildi. Öğrencilerden Berke Gök ve Caner Perit Özer tutuklanırken diğer 5 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.