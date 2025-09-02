Boğaziçi’ndeki cinayet… Davetiye gösterip aranmadan girmiş

Haberin Devamı

İSTANBUL Sarıyer’de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampusu içindeki kafede yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki Hilal Özdemir’i 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, cumartesi günü öğle saatlerinde arayarak “Son bir kez görüşelim” dedi. Ardından da aracıyla Özdemir’in yarı zamanlı olarak çalıştığı Kennedy Lodge adlı kafenin bulunduğu kampusun girişine gitti.

ÜNİVERSİTEYE İLK GİRİŞ

“Düğüne geldim” diyerek içeri girdi. Kampus içerisinde buluşan Özdemir ile Kurtuluş tartıştı, o sırada yanlarına gelen bir kadının itmesi üzerine de Ayberk Kurtuluş aracına binerek uzaklaştı.

AKŞAM İKİNCİ GİRİŞ

Akşam saatlerinde tekrar aracıyla kampusa gelen Ayberk Kurtuluş, güvenlik görevlilerine yine düğüne geldiğini söyleyerek içeri girdi. Özdemir’i yeniden yanına çağıran Kurtuluş, yaşanan tartışma sırasında eski kız arkadaşını başına bir el ateş ederek öldürdü daha sonra da silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Ayberk Kurtuluş’un, 24 adet suç kaydının olduğu ortaya çıkmış, silahıyla çok sıkı önlemlerin alındığı kampusa girmesi büyük tartışma konusu olmuştu. Hilal Özdemir’in cenazesi önceki gün Gaziosmanpaşa’da kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Yaşanan olay sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

BOĞAZİÇİ YÖNETİMİ: SORUŞTURMA AÇILDI

“Söz konusu olay, üniversitemizle bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana gelmiştir. Kennedy Lodge’da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen bu etkinlik esnasında görevli olan Hilal Özdemir, olayın failiyle görüşmek üzere kısa süreliğine bulunduğu alandan ayrılmış, Kale Kapı’ya giden yol üzerinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Olayın failinin etkinliğe davetiyesiyle geldiği ve girişte davetiyesini ibraz ederek kampusa girdiği anlaşılmıştır. Güvenlik görevlileri gerekli kampusa giriş prosedürlerini uygulamış; davetli kaydı tutulmuş, araç misafir otoparkına yönlendirilmiş ve giriş kuralları yerine getirilmiştir. Mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığından, failin aracında sakladığı silah tespit edilememiştir. Bununla birlikte, ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatılmıştır. Önceliğimiz, huzurlu ve bir güvenli ortamdır. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ilave tedbirler değerlendirilecektir.”

