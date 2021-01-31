Boğaziçi’nde yerdeki Kabe fotoğrafı için 2 tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe fotoğrafının yere serilmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 2 kişinin de arandığı bildirildi.

1 ÖĞRENCİ SERBEST

Tepki çeken olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Fotoğrafın serilmesi olayına karıştıkları belirlenen D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U. gözaltına alındı. R.Ö., savcılık talimatıyla serbest kaldı.

‘MAİL İLE GÖNDERİLDİ’

Psikoloji bölümü öğrencisi 23 yaşındaki H. K.’nin emniyet ifadesinde, serginin sanat sergisi olduğunu ve resmin de sergiyi düzenleyenlerin iletişim mail adresine, sergi düzenlenmeden önce rumuz ile gönderildiğini söylediği öğrenildi. Okul Öncesi Öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki S. N. B. de ifadesinde, resmin birçok kişinin kullanımında olan mail adresine rumuz ile gönderildiğini belirterek, “Biz bu eserlere herhangi bir ekleme ya da çıkarma yapmadan tamamını sergiye dahil ettik” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden 2’si “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama” suçundan tutuklanırken, 2’si ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aramalarda ele geçirilen terör örgütü PKK dokümanına ilişkinse ayrı bir soruşturma açıldı.

YÖK: EYLEMCİLER ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ TEMSİL ETMİYOR

Yüksek Öğretim Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir meydan sergisinde Kabe resminin yere serilmesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bilindiği üzere dün Boğaziçi Üniversitesi’nde Ka’be-i Muazzama’nın hak ettiği saygı ve tazime ters düşen provokatif bir eylem gerçekleşmiştir.

Türk milletinin müşterek hassasiyetlerinden birisi de dini şiarlara ve sembollere hürmet göstermektir. Bu necib milletin kendisini diğer milletlerden ayırt eden hususiyetlerden birisi olan ‘edeb ve hürmet’ konusundaki azami titizliğini hayasızca ihlal eden bu eylemin, pervasızlığın ve saygısızlığın sahipleri için ömür boyu bir utanç vesilesi olacağı açıktır. Üniversiteler milletin kültür ve değerlerine sahip çıkacak nesiller, ahlaklı vatandaşlar yetiştiren kurumlardır. Bu gibi çirkin davranışların, bu davranışı gösterenlerin ve de mensubu oldukları üniversitenin saygınlığını arttırmayacağı, savundukları fikirlere fayda getirmeyeceği ortadadır. Bu eylemi gerçekleştirenlerin üniversite gençliğini temsil etmediğini hatırlatmak isteriz.” (EĞİTİM SERVİSİ)

SİYASİLER TEPKİ GÖSTERDİ: ‘BU EYLEM BİR PROVOKASYONDUR’

◊ TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kâbe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir.

◊ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir.

◊ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kâbe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz. Bilimin ve değerlere saygının hâkim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem bir provokasyondur. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin müstesna bir değeridir. Nefret yüklü ve sapkın eylemlerin Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine herkes karşı koymalıdır. Kıblemiz Kâbe’ye karşı gerçekleşen bu saygısızlığa en başta, değerlere ve inançlara saygı duyan Boğaziçili gençlerimizin karşı duracağına ve bu alçakça girişimi reddedeceğine inancımız tamdır. Bu provokasyona dair yürütülen yasal soruşturmanın takipçisi olacağız.

◊ CHP Sözcüsü Faik Öztrak: İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.